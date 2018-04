Sechs Frauen und sechs Männer sind bei einem Feuer in der Nacht zu Sonntag in Gropiusstadt verletzt worden. Kurz nach 23 Uhr bemerkten Anwohner eines Wohnhauses in der Ringslebenstraße an der südlichen Berliner Stadtgrenze Rauch, der aus dem Keller kam, und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Während sich Mieter und Besucher des Hauses selbst vor das Gebäude begaben, mussten weitere Personen aus dem verqualmten Treppenhaus gerettet werden. Insgesamt brachte die Feuerwehr nach eigenen Angaben 50 Personen in Sicherheit. 82 Einsatzkräfte seien am Ort gewesen, die Freiwillige Feuerwehr habe geholfen.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus

Feuerwehrleute löschten die Flammen im Keller. Fünf Frauen und vier Männer wurden am Ort von Rettungskräften und Notärzten behandelt. Eine 31-Jährige Besucherin, ein 17 Jahre alter Besucher und ein 29-jähriger Mieter kamen mit Rauchgasvergiftungen zu Behandlungen in Krankenhäuser.

Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Ermittlungen zur mutmaßlichen Brandstiftung führt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin. Feuerwehrleute waren noch bis Sonntagfrüh damit beschäftigt, das Gebäude zu lüften.

Tsp