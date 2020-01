Ein neunjähriger Junge wollte am Donnerstagabend gegen 19.50 Uhr die Ilsestraße in Neukölln Richtung Ilsehof überqueren. Er trat hinter einem in zweiter Reihe geparkten VW-Bus auf die Straße. Ein 23-Jähriger erfasste mit seinem Smart, das teilte die Polizei am Freitagmorgen mit.

Der Neunjährige kam mit einer schweren Verletzung am Bein in ein Krankenhaus. (Tsp)