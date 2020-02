Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag einen 22-jährigem Mann geschlagen und mehrfach gegen den Kopf getreten – das teilte die Polizei am Samstag mit. Drei Männer sollen demnach gegen 3.30 Uhr im Bereich eines Imbisses im Münsinger Park in Spandau auf den 22-Jährigen eingeschlagen haben, bis dieser zu Boden fiel. Anschließend hätten sie dem Mann mehrere Male gegen den Kopf getreten und seien geflüchtet. Zuvor sollen die Männer zusammen mit dem Opfer Alkohol getrunken haben.

Der 22-Jährige erlitt einen Joch- und Nasenbeinbruch und kam ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt, wer die Angreifer sind und zudem die Hintergründe der Tat. (Tsp)