Polizei und Zoll haben bei einer Kontrolle auf der A11 in Brandenburg am vergangenen Dienstag einen riesigen Heroinfund gemacht. Versteckt unter dem doppelten Boden eines Vans entdeckten sie 60 Kilo der Droge. Rauschgift in dieser Menge hat einen Verkaufswert von etwa als sieben Millionen Euro. „Es ist der mit Abstand größte Fund der vergangenen Jahre“, sagte eine Zoll-Sprecherin.

Im vergangenen Jahr seien in der Region 8,3 Kilo Rauschgift beschlagnahmt worden, 2017 seien es zwölf Kilo gewesen. Die Beamten hatten den 63-jährigen Fahrer an der Raststätte Buckowsee routinemäßig kontrolliert, ihnen waren „Unregelmäßigkeiten“ im Inneren des Fahrzeugs aufgefallen. Der Mann gab an, seine Fahrt in Polen begonnen zu haben und auf dem Weg in die Niederlande zu sein.

Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter aus allen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de