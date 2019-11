In Kreuzberg meldeten Verantwortliche zweier Reisebüros der Polizei am Vormittag Sachbeschädigungen. Um 10.45 Uhr und 11 Uhr des heutigen Donnerstags entdeckten der Inhaber und die Geschäftsführerin von Reisebüros in der Kottbusser Straße die Schäden. Unbekannte hatten mit roter Farbe Schriftzüge über die Schaufensterscheiben gesprüht. Dort stand „Krieg“, wie ein Sprecher der Berliner Polizei dem Tagesspiegel mitteilte.

Die Eingangstüren der Büros waren mit einer unbekannten Substanz manipuliert, so dass sie sich nicht mehr schließen ließen.

Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen übernommen. (Tsp)