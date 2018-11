Am Montag hat der Berliner Zoll bei einer Kontrolle in Ostberlin 27 vietnamesische Straßenhändler festgenommen. Die Beamten führten in den Ortsteilen Marzahn, Hellersdorf, Lichtenberg und Hohenschönhausen mobile Kontrollen gegen illegalen Zigarettenhandel durch.

Illegaler Aufenthalt und Zigarettenschmuggel

Drei der Händler wurden schon per Haftbefehl gesucht. Die 15 weiteren Männer überstellten die Beamten wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts der Landespolizei. Die Verdächtigen führten 50.000 unversteuerte Zigaretten sowie 500 Euro Verkaufserlös mit sich. Aufgrund dessen wurde gegen alle Festgenommenen auch ein Strafverfahren wegen Steuerhehlerei eingeleitet. Ebenfalls verhängten die Zollbeamten Verwarnungsgelder gegen angetroffenen Käufer.

Der illegale Zigarettenhandel wurde 2016 mit 22 neuen Stellen ausgeweitet und gehört zu den Schwerpunktaufgaben des Berliner Zolls. Im Jahr 2017 konnten rund 3,5 Millionen Schmuggelzigaretten, dessen hinterzogenen Abgaben einen Wert von 665.000 Euro betrugen, sichergestellt werden.