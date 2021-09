Bei einer Berliner Eisdiele ist binnen einer Woche kurz hintereinander mit großer Gewalt in zwei Filialen eingebrochen worden. [Mehr Polizeimeldungen aus Berlin lesen Sie in unserem Blog.]

Es seien mehrfach verriegelte Sicherheitstüren aufgebrochen und Tresore mit Einnahmen und Wechselgeld aus der Bodenverankerung gerissen worden, schreibt die Eispatisserie Hokeypokey am Sonntag auf ihrer Instagram-Seite. Sie sprach dort von einer "schlimmen Einbruchserie".

Die Täter hätten ein Tiefkühlhaus offengelassen, sodass das gesamte Eis geschmolzen sei. Sie seien am Donnerstag zwischen 4 und 5 Uhr in der Filiale auf der Oderberger Straße in Prenzlauer Berg eingebrochen und am Samstag in der Torstraße in Mitte.

Die gesamten Bargeldbestände seien nun zur Bank gebracht worden - es sei nur noch Kartenzahlung möglich. Die Polizeipressestelle war für Nachfragen am Sonntagabend nicht mehr erreichbar. (Tsp, dpa)