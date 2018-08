Es ist der Alptraum eines jeden Radfahrers: Nachts auf einer einsamen Landstraße von einem Auto erfasst zu werden und keine Hilfe zu erhalten. Einem 55-jährigen Brandenburger ereilte dieses Schicksal am späten Freitagabend. Gegen 23.15 Uhr wurde der Radler auf der Kreisstraße 6137 zwischen den Ortschaften Kreblitz und Kasel-Golzig bei Luckau leblos aufgefunden. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Schlimmstenfalls hat der Sterbende eine Stunde dort gelegen, denn Experten gehen davon aus, dass er sich die tödlichen Verletzungen bei einem Unfall zwischen 22.15 Uhr und 23.10 Uhr zugezogen hat.

Unfallort einfach verlassen

Aufgrund der vorgefundenen Spurenlage und intensiver Ermittlungen steht bisher fest, dass ein Kleintransporter mit dem Verstorbenen kollidierte, der zum Sturz und zum Tod des Radfahrers führte. Wie es zu der Kollision kam und wer daran schuld war, ist noch nicht abschließend geklärt. Der unbekannte Fahrzeugführer verließ aber mit seinem Fahrzeug den Unfallort in unbekannte Richtung, ohne seinen Pflichten nachzukommen, teilte die Polizeidirektion Süd am Sonnabend mit. An der Unfallstelle seien diverse Fahrzeugteile aufgefunden und sichergestellt worden, heißt es weiter. "Aufgrund dessen ist davon auszugehen, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen silberfarbigen Kleintransporter der Marke Mercedes Benz Vito%Viano handeln könnte." Die Kriminalpolizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Fahrer des Transporters wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung geben können.

Suche nach silberfarbigem Kleintransporter

Hinweise bitte telefonisch in der Polizeidirektion Süd in Cottbus unter der Telefonnummer 0355 49371227, der Polizeiinspektion Dahme-Spreewald in Königs Wusterhausen unter der Telefonnummer 03375 2700 im Internet unter www.polizei.brandenburg.de/onlineservice/hinweis.