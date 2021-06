Auf der Autobahn 113 hat sich am Freitagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Nach Polizeiangaben fuhr in Höhe der Anschlussstelle Stubenrauchstraße gegen 8 Uhr ein Laster, der Richtung Schönefeld unterwegs war, auf ein Stauende auf.

"Fahrer und Beifahrer des Lasters sind dabei tödlich verletzt worden", sagt eine Polizeisprecherin zum Tagesspiegel. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Pumpwagen, den man etwa rufen würde, um eine kleinere Klärgrube zu entleeren.

Nach Polizeiangaben verstarb der Beifahrer des Wagens noch im Fahrzeug. Der lebensgefährlich verletzte Fahrer konnte zunächst befreit werden. Er wurde von einem Rettungshubschrauber, der auf der gesperrten Autobahn landete, in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er seinen Verletzungen.

In den Unfall, der sich direkt an der Grenze zwischen Neukölln und Treptow ereignete, waren nach Polizeiangaben drei Laster involviert. Der Wagen, der auf das Stauende auffuhr, rammte demnach einen Lkw, der in einen dritten Laster geschoben wurde.

Der Fahrer des zweiten Fahrzeugs kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Stau hatte sich am Morgen aufgrund von einer Baustelle in Höhe Adlershof gebildet.

Die Autobahn ist am Nachmittag ab Späthstraße in Richtung Schönefeld noch immer gesperrt. Bereits vor dem Britzer Tunnel wird der Verkehr der A100 an der Gradestraße abgeleitet, es kam am Vormittag zu massiven Verkehrsbehinderungen mit etwa einer Stunde Zeitverzögerung für Autofahrer.

Bei dem Unfall sind nach Polizeiangaben Öl und Treibstoff aus dem Motor des Pumpwagens ausgelaufen, die die Feuerwehr beseitigen musste. Auch Flüssigklebstoff, den der angefahrene Lkw geladen hatte, war auf der Fahrbahn verteilt. Die Feuerwehr musste ihm mit Bindemittel anreichern und einsammeln.

Wie die Verkehrsinformationszentrale auf Twitter berichtet, war die Autobahn zwischenzeitlich für die Landung des Hubschraubers auch stadteinwärts gesperrt. Seit etwa 10 Uhr seien die Spuren jedoch wieder befahrbar. Ein Verkehrsunfallkommando hat am Mittag die Unfallstelle mit einer Drohne vermessen, um den Unfall möglichst genau rekonstruieren zu können.

Nähere Angaben zu den Toten können derzeit noch nicht gemacht werden, heißt es von der Polizei. Lediglich, dass es sich um Männer handelt, ist bekannt. Auch die Unfallursache ist unklar.