Bis in die späten Abendstunden war die Spurensicherung im Treptower Park am Werk, doch was sich hier in der Nähe des Sowjetischen Ehrenmals am Sonntagvormittag genau abspielte, ist weiterhin ein Rätsel: Kurz vor 13 Uhr sahen Spaziergängern im Gebüsch neben dem Hauptweg die Leiche eines Mannes. Allein wie der Mann aufgefunden wurde, veranlasst die Polizei wenig später zu vermelden, es handele sich wahrscheinlich um eine Gewalttat. Die 7. Mordkommission hat die Ermittlungen in dem Fall am Sonntag übernommen, bereits am Montag soll die Obduktion des erwachsenen Mannes folgen. Diese soll dann auch weitere Hinweise zu Identität und möglichen Hintergründen des Verbrechens liefern.