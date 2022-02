Ein vermisster und mit Flugblättern gesuchter 39-Jähriger aus Berlin ist tot in der Rummelsburger Bucht in Lichtenberg gefunden worden.

Ein Mann auf einem Boot habe die Leiche am Samstagnachmittag im Wasser entdeckt und die Polizei verständigt, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Inzwischen sei der Tote über Fingerabdrücke identifiziert worden. Bislang gebe es keinen Hinweis auf ein Verbrechen. Die Leiche werde obduziert, die Ermittlungen liefen weiter. Die „Berliner Zeitung“ hatte zuerst berichtet.

Verwandte des vermissten Ryan M. hatten in den vergangenen Wochen in mehreren Stadtvierteln Zettel mit seinem Foto und der Bitte um Hinweise aufgehängt.

Der Mann soll zuletzt am 20. Dezember 2021 am Ufer der Rummelsburger Bucht gesehen worden sein. Dort soll er mit anderen Menschen gefeiert haben - unter anderem auch auf Booten, die in der Bucht ankern. Die Polizei suchte die Bucht der Spree ab, fand aber nichts. (dpa)