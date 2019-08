Nach dem Leichenfund am Mittwoch in Berlin-Charlottenburg gibt es erste Hinweise auf die Umstände des vermuteten Tötungsdelikts. Bei dem Opfer handelt es ich nach Tagesspiegel-Informationen um einen 51 Jahre alten Mann mit lettischer Staatsbürgerschaft. Die Leiche soll erhebliche Stichverletzungen aufgewiesen haben. Offenbar ist der Mann niedergestochen worden.

Der Leichnam war um 20.45 Uhr an einem illegalen Zeltlager in einer Böschung in der Halenseestraße gefunden worden - von einer Passantin, wie es offiziell von der Polizei hieß. Nach Tagesspiegel-Informationen soll der Mann in Begleitung seiner Lebenspartnerin gewesen sein, die ebenfalls Lettin ist.

Es soll dem Vernehmen nach vor den tödlichen Stichen einen lautstarken Streit zwischen dem Opfer und einer bislang unbekannten Person gegeben haben. Die Lettin soll dann Passanten gerufen haben, die dann wiederum Rettungskräfte alarmiert haben.

Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus, die Mordkommission des Landeskriminalamtes hat den Fall übernommen, auch die Rechtsmedizin rückte an. Am Donnerstag soll die Leiche obduziert werden

Der Fundort der Leiche befindet sich an einer S-Bahntrasse an der Halenseestraße und dem Autobahndreieck Funkturm. Gegenüber steht das Großbordell Artemis.