Die Polizei sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag in Rummelsburg ereignet hat. Nach bisherigen Ermittlungen hat ein 79-jähriger Mann gegen 17 Uhr die Weitlingstraße zu Fuß überquert. Dabei fuhr ihn ein Reisebus an, der in Richtung Skandinavische Straße unterwegs war. Der Fußgänger wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Tsp

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich beim Verkehrsermittlungsdient der Direktion 6, Nipkowstraße 23 in Berlin-Adlershof unter (030) 4664 672800 zu melden.