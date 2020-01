Die Mordkommission beim Landeskriminalamt ermittelt zu einem Sachverhalt, der sich am Donnerstag in Köpenick ereignete. Nach bisherigen Ermittlungen des Landeskriminalamtes kam eine 53-jährige Frau gegen 10.30 Uhr mit Stichverletzungen aus ihrem Wohnhaus in der Libboldallee und bat eine Passantin um Hilfe.

Als alarmierte Rettungskräfte eintrafen, verwies die Verletzte auf ihr Wohnhaus, wo diese einen schwerverletzten 44-jährigen Mann feststellten. Es besteht der Verdacht, dass der Mann die Frau mit einem Messer verletzt hat. Er wurde festgenommen.

Beide wurden in Krankenhäuser verbracht und notoperiert. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags dauern an. (Tsp)