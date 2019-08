Der Prozess um das rätselhafte Schicksal der verschwundenen Schülerin Georgine Krüger ist mit der Befragung von Ermittlern fortsetzt worden. Bereits zwei Tage nach dem Wegbleiben des damals 14-jährigen Mädchens und damit wesentlich schneller als bei Vermisstenfällen üblich habe das Landeskriminalamt (LKA) den Fall übernommen, so ein Kriminalbeamter am Mittwoch vor dem Landgericht.

„Weil das Mädchen als sehr zuverlässig galt und außerdem einen für sie sehr wichtigen Anruf bei einer Casting-Agentur tätigen wollte“, so der Zeuge. Eine groß angelegte Suchaktion habe aber keinerlei Spuren erbracht.

Georgine Krüger kam am 25. September 2006 aus der Schule und war fast zu Hause in der Stendaler Straße in Moabit, als sie spurlos verschwand. Fast 13 Jahre steht mit dem 44-jährigen Ali K. ihr mutmaßlicher Mörder vor Gericht. Der Familienvater aus der Nachbarschaft soll das Mädchen unter dem Vorwand, er brauche Hilfe beim Tütentragen, in seinen Keller gelockt, die 14-Jährige bewusstlos geschlagen und vergewaltigt haben.

Die Anklage geht davon aus, dass er die Schülerin aus Angst vor Entdeckung der Tat erwürgt, aus dem Keller geschafft und versteckt habe. Die Leiche wurde bis heute nicht gefunden. Ali K., der gegenüber einem verdeckten Ermittler die Tötung zugegeben haben soll, schweigt im Mordprozess. Nach seiner Festnahme im Dezember 2018 soll der Deutsche mit türkischen Wurzeln die Vorwürfe zurückgewiesen haben.