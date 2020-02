In Tegel wurde Freitagmittag eine 79-jährige Radfahrerin von einem abbiegenden Lastwagen angefahren und schwer verletzt. Das teilte die Polizei erst am Sonnabend mit. Der 42-jähriger Fahrer des Sattelzugs war demnach gegen 12.15 Uhr in der Holzhauser Straße in Richtung Berliner Straße unterwegs und bog rechts in die Auffahrt der Autobahn A 111 ab.

Dabei fuhr er die Seniorin an, die derselben Richtung auf dem Radweg unterwegs war. Die 79-Jährige erlitt Bein-, Kopf- und Rumpfverletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Unfallort kam es bis 15.45 Uhr zu Sperrungen.

Erst kürzlich wurden zwei Radfahrerinnen bei Verkehrsunfällen tödlich verletzt. Am Kottbusser Tor überrollte ein Lkw eine 68-Jährige, die Frau verstarb noch am Unfallort. In Johannisthal kam es wenige Tage später zu einem ähnlichen Unfall: Ein BVG-Bus überfuhr beim Abbiegen eine junge Radfahrerin, auch sie wurde bei dem Zusammenstoß getötet. (Tsp)