Am Freitagvormittag erlitt ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Lankwitz lebensbedrohliche Verletzungen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 49-jährige Radfahrer auf der Paul-Schneider-Straße in Richtung Kamenzer Damm unterwegs, als ein Lkw, der in dieselbe Richtung fuhr, gegen 10.1o Uhr rechts in die Malteser Straße abbiegen wollte.

Der 64-jährige Fahrer übersah den Radfahrer und erfasste ihn.

Der 49-Jährige stürzte durch den Zusammenstoß zu Boden und wurde von dem Lkw überrollt, er kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Erst am Mittwoch ist eine 86-jährige Radfahrerin in Lichterfelde von einem abbiegenden Lkw angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Tsp