Am Senftenberger Ring in Berlin-Reinickendorf haben Unbekannte am Dienstagabend um kurz vor 18 Uhr einen Böller an einer Haltestelle in einen Bus geworfen. Das teilt die Berliner Polizei am Mittwochmorgen mit. Der 58-jährige Fahrer der Linie 122 wollte die vordere Tür gerade schließen, als der Knallkörper in das Fahrzeug geworfen wurde.

Der Busfahrer wurde leicht verletzt und kam stationär ins Krankenhaus, aufgrund des Knalls und des Blitzes in dem Bus konnte er nichts mehr sehen und beklagte starke Ohrenschmerzen, so die Polizei. Fahrgäste befanden sich nicht in dem Fahrzeug. Um welche Art Böller es sich handelt, ist noch unklar. Die Ermittler sprechen von einem pyrotechnischen Gegenstand.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (Tsp)