In Kreuzberg ist am späten Donnerstagabend ein Mann niedergestochen worden. Wie eine Polizeisprecherin am Morgen sagte, wurde ein Mann in der Skalitzer Straße gegen 22.30 Uhr mit einer bislang unbekannten Tatwaffe angegriffen.

Rettungskräfte brachten den Niedergestochenen in eine Klinik. Dort wurde ambulant behandelt und anschließend wieder entlassen. Es bestand laut Polizei keine Lebensgefahr. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass Angreifer und Opfer sich kannten, die Hintergründe sind unklar.

Erst Anfang Juni hatte es in der Nähe eine Attacke gegeben: Ein mutmaßlicher Drogenhändler griff einen 28-jährigen Mann mit einer Glasflasche und einem Messer an, offenbar, weil dieser keine Drogen kaufen wollte. (Tsp)