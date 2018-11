Nachdem zwei Frauen sexuell missbraucht wurden, sucht die Polizei mit einem Phantombild nach dem Täter.

Der Unbekannte wird verdächtig, am vergangenen Sonntag, den 4. November, zu unterschiedlichen Tageszeiten schwere Sexualstraftaten an zwei jungen Frauen verübt zu haben. Nach aktuellen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelt.

Das Phantombild des unbekannten Tatverdächtigens. Foto: Polizei Berlin

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:



osteuropäisches Erscheinungsbild

45 bis 55 Jahre alt

ca. 175 cm groß

durchschnittliche Figur

sehr kurze Haare

leicht abstehende Ohren

markante Tattoos im Hals- und Schlüsselbeinbereich

Die Ermittler fragen:



Wer kann Angaben zur Identität und/oder Aufenthaltsort des Mannes machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise sollen an das Landeskriminalamt (LKA 134) in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-913402 gehen sowie jede andere Polizeidienststelle.

Das Phantombild ist unter https://www.berlin.de/polizei/polizeimeldungen/pressemitteilung.756626.php einzusehen. Tsp