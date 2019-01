Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag Nachmittag in Marzahn erlitt ein Fußgänger schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus stationär behandelt werden müssen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr eine 23-jährige Fahrerin mit einem Mercedes gegen 14.30 Uhr auf der Landsberger Alle in Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung Landsberger Allee Ecke Blumberger Damm soll ein 30-jähriger Fußgänger bei Rot die Landsberger Allee überquert haben und wurde hierbei von dem Transporter erfasst. Der Mann wurde mehrere Meter weit durch die Luft geschleudert und kam mit mehreren Knochenbrüchen in ein Krankenhaus. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizei führt die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang. (Tsp)

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen