Am Mittwochabend ist am Butzer See in Kaulsdorf, Marzahn-Hellersdorf, eine Leiche entdeckt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war die Feuerwehr gegen 20.45 Uhr von einem Passanten alarmiert worden. Die Leiche habe im Schilf am Seeufer gelegen. Zur Todesursache und Identität des Toten konnte die Polizei am Abend noch nichts sagen. Bei der Leiche handele es sich um eine ältere männliche Person.