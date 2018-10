Am Donnerstagmorgen wurde eine Radfahrerin bei einem Unfall in Kaulsdorf schwer verletzt. Die 60-Jährige war gegen 5:30 Uhr auf dem Radweg der Wernerstraße in Richtung Gülzower Straße unterwegs als der 60 Jahre alte Fahrer sie beim links einbiegen in die Heinrich-Grüber-Straße erfasst.

In Folge des Zusammenpralls stürzte die Radfahrerin. Alarmierte Einsatzkräfte brachten die 60-Jährige mit Rumpfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.