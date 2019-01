Die Sicherheitsbehörden haben am Dienstag deutsche Medienhäuser vor Redaktionsbesetzungen aus dem Umfeld Arbeiterpartei Kurdistan (PKK) gewarnt.

Das bestätigte eine Sprecherin der Berliner Polizei. „Uns ist bekannt, dass Besetzungsaktionen geplant sind“, sagte sie. Es handle sich um eine bundesweite Warnung. Eine konkrete Gefahr bestehe jedoch nicht.

In Berlin ist insbesondere die Zentralredaktion der Funke-Mediengruppe von der Polizei gewarnt worden, dass kurdische Gruppen versuchen könnten, Medienhäuser in der Hauptstadt zu besetzen. Die PKK ist in der Bundesrepublik als Terrororganisation eingestuft und verboten.