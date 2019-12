In Berlin-Zehlendorf haben in der Nacht zu Montag mehrere Autos an einem Autohaus gebrannt. 40 Feuerwehrleute konnten kurz nach 0.30 Uhr ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude im Hegauer Weg verhindern, wie die Feuerwehr am Montagmorgen mitteilte. Verletzt wurde dabei niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Vor zwei Wochen hatten in Berlin-Charlottenburg zwei Fahrzeuge an einer Autowerkstatt gebrannt. Dort hatte das Feuer auch das Gebäude beschädigt. Die Polizei ging von Brandstiftung aus. In Berlin werden nachts immer wieder Autos von Unbekannten angezündet und zerstört. (dpa)