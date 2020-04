In der Nacht zu Dienstag sollen sich mehrere Mitglieder der Großfamilie R. an der Rettungsstelle des Urban-Krankenhauses in Berlin-Kreuzberg versammelt haben. Das berichtete die "B.Z.". Demnach soll dort eine Frau aus der Familie verstorben sein.

Nachdem sich innerhalb kürzester Zeit mindestens 30 Personen vor der Rettungsstelle versammelt hätten, soll der Sicherheitsdienst des Krankenhauses die Polizei gerufen haben. Mehrere Beamte sollen "vorsichtshalber für Ordnung gesorgt haben", so die "B.Z.".

Die Polizei äußerte sich auf Tagesspiegel-Anfrage bislang nicht zu den Vorfällen.

Parallel sollen weitere Familienangehörige in Neukölln eine Verfolgungsjagd mit der Polizei ausgelöst haben. Dem Bericht zufolge sollen sie auf dem Weg zur Rettungsstelle eine Geschwindigkeitskontrolle in einer temporären Tempo-30-Zone in der Hermannstraße passiert haben.

Ein Beamter soll sich auf die Fahrbahn gestellt haben, um den Wagen aufzuhalten. Dabei sei er deutlich als Polizeibeamter erkennbar gewesen. Der Fahrer des Wagens soll auf den Beamten zugehalten haben, sodass dieser zur Seite springen musste.

Die Polizei nahm die Verfolgung auf

Daraufhin habe die Polizei die Verfolgung des Wagens aufgenommen. Der Fahrer des Fahrzeuges soll auf der Flucht in Kreuzberg einen Einsatzwagen gerammt haben. An der Verfolgungsjagd sollen mindestens drei Polizeiabschnitte beteiligt gewesen sein.

Der Fahrer des Autos und drei weitere Insassen seien vorläufig festgenommen, die Insassen später aber wieder entlassen worden. Der Fahrer sei zur Gefangenensammelstelle am Tempelhofer Feld transportiert worden. Verletzt wurde bei den Vorfällen niemand.

Am Dienstagmorgen äußerte sich Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Berlin, zu den Vorfällen. "Bei allem Verständnis für den schmerzhaften Verlust eines geliebten Menschen – in unserem Land gelten Gesetze, an die sich alle Menschen zu halten haben", teilte Jendro mit.

Wer Rettungsstellen bei der Arbeit behindere, riskiere Menschenleben. Wer sich einer Verkehrskontrolle entziehe und nicht davor zurückschrecke, einen Menschen umzufahren, begehe ein versuchtes Tötungsdelikt.

"Wer das anders sieht und klein redet, pflegt genau die falsch verstandene Toleranz, die uns zu den heutigen Problemen bei arabischen Clans in der organisierten Kriminalität gebracht hat", sagte Jendro weiter.

Laut Angaben der "B.Z." ermittelt die Polizei derzeit wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und der Verursachung eines Verkehrsunfalles nach einer Flucht. (Tsp)