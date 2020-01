Ein Mann ist bei einem versuchten Raubüberfall in Neukölln in der Nacht zu Donnerstag angeschossen worden. Wie die Polizei mitteilte, kam gegen 20 Uhr ein bewaffneter Räuber in eine Bar zwischen Hobrechtstraße und Reuterstraße und verlangte Geld. Er schoss in den Boden, „wohl um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen“, sagte ein Polizeisprecher. Der Angestellte gab ihm das Geld.

Danach verließ der Mann die Bar, der Angestellte ging ihm nach. Draußen schoss der Täter erneut mehrmals, ob auf den Boden, in die Luft oder direkt auf den Angestellten ist nicht klar. Jedenfalls wurde der Bar-Mitarbeiter dabei von einer Kugel an der Hüfte getroffen. Der Räuber flüchtete. Gegen zwei Uhr früh nahm ein Spezialeinsatzkommando in Adlershof einen Tatverdächtigen fest, sagte der Polizeisprecher.

Der schwer verletzte Angestellte der Bar kam in ein Krankenhaus. (Tsp)