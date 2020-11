Nach dem Fund mehrerer Knochen an einem Waldstück im Berliner Bezirk Pankow hat die Polizei bei einer Suche mit Leichenspürhunden weitere kleinere Knochenfragmente gefunden.

Die Stücke würden von der Gerichtsmedizin untersucht, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montag. Die Hunde seien am Montag tagsüber an dem Fundort am Buchholzer Graben im Einsatz gewesen.

Spaziergänger hatten die Knochen am Sonntagnachmittag beim Gassigehen mit ihrem Hund im Ortsteil Buch entdeckt und die Polizei alarmiert. Da nicht auszuschließen war, dass es sich um menschliche Knochen handelt, wurden sie von der Gerichtsmedizin sichergestellt, teilte die Polizei am Montag mit.

Die Knochen würden nun analysiert, sagte ein Sprecher. Sollten es menschliche Knochen sein, würden DNS-Proben genommen und diese dann mit Vermisstenfällen abgeglichen. Die Ermittlungen hat ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen. (dpa)