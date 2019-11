Der Youtuber „Yo Oli“ aus Berlin, der drei minderjährige Mädchen sexuell missbraucht haben soll, steht ab dem heutigen Mittwoch vor dem Berliner Landgericht.

So plump zeigte sich der 25-Jährige in den sozialen Medien. Quelle: Twitter / Screenshot: Tagesspiegel

Der 25-Jährige soll die Fans im Alter von 13, 14 und 16 Jahren jeweils unter dem Vorwand, mit ihnen ein Video für einen seiner Social-Media-Kanäle drehen zu wollen, in sein Auto gelockt haben. Laut Ermittlungen sei er mit ihnen zu entlegenen Parkplätzen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen gefahren, wo er die Mädchen missbraucht habe. Er soll in seinem Wagen eine Matratze dabei gehabt haben.

Wie berichtet, machte bei Youtube der Verdacht schon vor Monaten die Runde – dass der 25 Jahre alte Junus W. aus Berlin sich an minderjährige Mädchen heranmacht. Davon handelten seine Videos, die er als Youtuber „Yo Oli“ ins Netz stellte. Darum ging es auch in seinem Musikvideo. Zu sehen war in seinen „Prankvideos“, wie er junge Mädchen auf der Straße anspricht, küsst und anfasst.

Im Oktober hatte die Staatsanwaltschaft Berlin Anklage gegen ihn erhoben. Fünf Taten in der Zeit von Februar bis Juni 2019 werden dem Mann vorgeworfen. Die Anklage lautet auf sexuelle Nötigung, Vergewaltigung, Kindesmissbrauch, Freiheitsberaubung, Körperverletzung. Acht Prozesstage sind geplant.

Die jugendlichen Fans sollen sich mit dem 25-Jährigen getroffen haben, weil sie – wegen seiner Bekanntheit - auf einen gemeinsamen Dreh für ein Video mit ihm hofften, erläuterte die Staatsanwaltschaft zuletzt.Über Social-Media-Kanäle hätten sich die Schülerinnen mit dem Mann verabredet.

[In unseren Leute-Newslettern berichten wir wöchentlich aus den zwölf Berliner Bezirken. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

W. sitzt seit August in Untersuchungshaft. Bereits einige Monate zuvor war er in Untersuchungshaft, dann sei ihm jedoch Haftverschonung zugesprochen worden, hieß es. Damit ist es seit August aber wieder vorbei.

Auf seinen Videos und Fotos ist der 25-Jährige mit Geldscheinen in der Hand, mit seinem Auto und mit Mädchen zu sehen. Dazu rappt er prahlerisch: „Sie kommen von alleine.“ Von sich selbst spricht er dabei stets als „der Boy“ oder „der King“. Als Youtube den Kanal von „Yo Oli“ löschte, machte er bei Instagram und Snapchat weiter. (mit dpa)