Ein Unbekannter hat am Freitagnachmittag einen Blinden in Mitte überfallen und ihm dabei mit der Faust in das Gesicht geschlagen. In der Köpenicker Straße näherte sich der Räuber gegen 15 Uhr dem 51-Jährigen von hinten und zog an dessen Rucksack. Der erblindete Mann drehte sich um, woraufhin ihm der Unbekannte mit der Faust ins Gesicht schlug.

Der 51-Jährige wehrte sich mit seinem Blindenstock und konnte den Raub seines Rucksacks verhindern. Der Täter flüchtete ohne Beute in unbekannte Richtung. Wegen einer erlittenen Gesichtsverletzung musste der Überfallene in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 führt die weiteren Ermittlungen. (Tsp)