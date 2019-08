Mehrere Unbekannte haben am Samstag einen Mann in Mitte mit einer Schusswaffe bedroht. Der 23-Jährige war am Samstagabend kurz vor Mitternacht zu Fuß im Volkspark am Weinbergsweg unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dort sei er auf die Gruppe aus vier bis fünf jungen Männern getroffen. Sie hielten ihm demnach die Waffe vor und forderten Geld. Weil der Bedrohte nicht auf die Forderung einging, kam es zu einer Rangelei. Er konnte sich jedoch befreien und die Polizei alarmieren.

Die Angreifer flüchteten unerkannt. Der 23-jährige habe über Schmerzen im Gesicht geklagt, eine ärztliche Behandlung aber abgelehnt, teilten die Beamten mit. (dpa)