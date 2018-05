In Gesundbrunnen haben Polizeibeamte am Freitagabend eine Cannabisplantage entdeckt. Wegen Lärms wurden sie in die Hochstraße gerufen, in der betreffenden Wohnung führte sie dann starker Cannabisgeruch zu einer illegalen Aufzuchtstation. Vier über einen Meter große Pflanzen wurden beschlagnahmt. Der 36-jährige Mieter und seine 38-jährige Bekannte wurden festgenommen.