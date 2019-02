Die Social-Media-Beraterin hatte nachmittags ihre Arbeit für eine Pause unterbrochen. Melanie R. saß in einer Grünanlage als sie attackiert wurde. Rund acht Monate später beginnt der Prozess gegen ihren mutmaßlichen Mörder. Stoyan A. soll die 30 Jahre alte Frau erstickt haben, um eine vorangegangene versuchte Vergewaltigung zu verdecken. Ob sich der 39-jährige Bulgare zu Beginn der Verhandlung am Montag (10.30 Uhr) vor dem Berliner Landgericht zu den Vorwürfen äußern wird, ist noch nicht bekannt.

Melanie R., die am 25. Mai in ihrer Pankower Wohnung gearbeitet hatte, war in Flip-Flops und Sommerkleid zu einem nahegelegenen Bahndamm an der Dolomitenstraße gegangen, um sich in dem kleinen Park in der Sonne zu erholen oder zu lesen.

Es war gegen 16 Uhr, als die Social-Media-Beraterin den Ermittlungen zufolge brutal von hinten angegriffen wurde. Sie habe sich heftig gewehrt und dem Täter die Unterarme zerkratzt. Zwei Tage später fand ein Spaziergänger die Leiche der 30-Jährigen in einem Gebüsch.

Der Angeklagte war in Spanien festgenommen worden

Gerichtsmediziner fanden Hautpartikel des mutmaßlichen Angreifers unter den Fingernägeln der Getöteten. Diese DNA-Spuren führten zu Stoyan A., dessen genetischer Fingerabdruck den Angaben zufolge wegen anderer Straftaten in der europäischen Datenbank gespeichert war. Er soll in Spanien wegen Raubes und Diebstahls aufgefallen sein.

Der bulgarische Staatsangehörige, der keinen festen Wohnsitz in Berlin hatte, war zunächst nach Spanien geflüchtet. Einen Monat nach dem Verbrechen war er zur Fahndung ausgeschrieben worden. Im Juli konnten Zielfahnder den mit Europäischem Haftbefehl gesuchten Mann in Spanien festnehmen. Mitte August wurde er nach Deutschland überstellt und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Die Anklage lautet auf versuchte Vergewaltigung und Mord zur Verdeckung einer anderen Straftat. Für den Prozess sind bislang acht Verhandlungstage bis zum 7. März terminiert.

