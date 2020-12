Lange tappten die Ermittler im Dunkeln, erst Jahrzehnte später wurden am Tatort sichergestellte Spuren mit neuen Methoden überprüft: Im Prozess um den Mord einer jungen Frau vor 33 Jahren ist am Montag am Berliner Landgericht, anders als erwartet, kein Urteil gegen den Angeklagten Klaus R. ergangen. Demnach sei ein neues DNA-Gutachten nicht rechtzeitig fertig geworden.

Nun hat die Strafkammer entschieden, dass der Haftbefehl gegen den 61-Jährigen nicht länger wirksam ist, er kommt somit nach 25 Monaten in Untersuchungshaft frei. Die Zeichen stehen damit auf Freispruch, denn wem die DNA-Spuren im Mund der Leiche gehörten, ist nicht klar. Die von Klaus R. seien es aber nicht. Mit einem Urteil ist erst im neuen Jahr zu rechnen.

Der Angeklagte war in einem ersten Prozess zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Auf seine Revision hin hob der Bundesgerichtshof (BGH) die Entscheidung auf und ordnete eine Neuverhandlung vor einer anderen Strafkammer des Berliner Landgerichts an.

Das damals 30-jährige Opfer ist im September 1987 in seiner Neuköllner Wohnung überfallen und getötet worden. Die Tat geschah vor den Augen des zweijährigen Sohnes der Frau. Als sein sechsjähriger Bruder aus der Schule kam, fand er seine Mutter tot vor. (Tsp/dpa)