Im Fall um die ermordete 14-jährige Keira G. hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen eine Bekannte des verurteilten Täters erhoben. Das berichten RBB und „B.Z.“ Die damals 14-Jährige muss sich wegen Beihilfe zur Tötung verantworten. Das Mädchen soll von dem Plan, Keira zu töten, gewusst haben.

Sie habe dem Täter, einem Mitschüler des Opfers, auf Whatsapp geschrieben und so getan, als hätten sie sich zum Tatzeitpunkt in einem Einkaufszentrum getroffen. So soll sie ihm ein falsches Alibi verschafft haben. Im März 2018 hatte der damals 15-Jährige Keira in ihrer Wohnung erstochen. (Tsp)