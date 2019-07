In der Residenzstraße in Reinickendorf ist am Montagabend ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Die 5. Mordkommission ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Die näheren Hintergründe sind am Dienstagvormittag noch unklar: Laut einer Polizeisprecherin soll ein 29-Jähriger gegen kurz nach 19 Uhr ein Geschäft in der Residenzstraße betreten haben. Hier ereignete sich offenbar eine Auseinandersetzung. Rettungskräfte brachten den lebensgefährlich verletzten Mann in eine Klinik, wo er notoperiert wurde.

Nicht bekannt ist bislang, was sich in dem Geschäft ereignete und wodurch der Mann verletzt wurde. Wie die "B.Z." berichtet, soll sich die Tat in einem Internetcafé ereignet haben.

Im Zuge der Ermittlungen wurden zwei Personen festgenommen. Das teilte die Berliner Polizei mit. Eine der beiden soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (Tsp)