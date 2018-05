Nach dem gewaltsamen Tod einer 84-Jährigen aus Prenzlauer Berg haben Zielfahnder der Berliner Polizei am Freitagmittag einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 23-jährige Mann, den die Beamten in einem Obdachlosenheim in Brandenburg an der Havel antrafen, soll am Samstag einem Bereitschaftsrichter vorgeführt werden, damit ein Haftbefehl erlassen werden kann.

Eine Obduktion hatte ergeben, dass die Seniorin durch Gewalteinwirkung gegen Kopf und Oberkörper starb. Ihr Sohn hatte sie am Abend des 3. Mai in ihrer Wohnung in der Wichertstraße tot aufgefunden. Die Mordkommission ermittelt weiterhin. Tsp