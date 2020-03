Seit Montag hat die Berliner Polizei nach einer 34-Jährigen aus Adlershof in Treptow-Köpenick gesucht – sie galt als vermisst. Doch dann gestand ihr Lebensgefährte am Freitag, sie getötet und vergraben zu haben. Freitagnachmittag fanden Ermittler die Leiche dann in der Wagner-Régeny-Straße in Johannisthal, einem anderen Ortsteil von Treptow-Köpenick. Den Ort hatte ihnen der Mann genannt. Das teilte die Polizei am Samstag mit.

Der 36-Jährige habe ausgesagt, dass es nach einem Streit zu dem Verbrechen gekommen sei. Er wurde festgenommen und soll am Samstag einem Richter für einen Haftbefehl wegen Mordes vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen hat die Mordkommission übernommen.

Er und die Mutter des Opfers hatten die Frau am Montag als vermisst gemeldet. In einer Polizeimitteilung hieß es, sie sei morgens um 5.45 Uhr aus dem Haus gegangen, um zur Arbeit zu fahren – und dann verschwunden.

In einer früheren Version des Artikeln stand, dass der Mann der Ehemann des Opfers gewesen sei – diese Information hat die Polizei inzwischen korrigiert. Er war ihr Lebensgefährte.