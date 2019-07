Ein 35-Jähriger ist am Dienstagabend in Charlottenburg niedergeschossen worden. Nach Angaben der Polizei betraten zwei Unbekannte am Dienstag gegen 23.40 Uhr das Geschäft in der Goethestraße. Dort schossen sie auf den 35-Jährigen und flohen.

Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt und musste in einer Klinik notoperiert werden. Die Täter sind weiterhin flüchtig, die 5. Mordkommission ermittelt. (Tsp)