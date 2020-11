Die vor elf Tagen in Pankow gefundenen Knochenteile stammen von einem Menschen - und zwar von dem seit 5. September vermissten Stefan T. aus Lichtenberg. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Polizei vermutet, dass er Opfer eines Verbrechens geworden ist. Am Mittwoch sei ein 41 Jahre alter Mann aus Pankow wegen "dringenden Verdachts des Totschlags" festgenommen worden. Er soll am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Spaziergänger hatten die Knochenteile am 8. November in einem Waldstück in Buch entdeckt. Weil es den Verdacht gab, dass es sich um menschliche Überreste handelt, übernahm die Gerichtmedizin die Ermittlungen. Es kamen Spürhunde zum Einsatz und weitere Knochenteile wurden sicher gestellt.

Die Polizei wandte sich im Vermisstenfall T. Ende September an die Öffentlichkeit und bat um Mithilfe. "Der 44-Jährige verließ seine Wohngemeinschaft in der Harnackstraße in Lichtenberg kurz vor Mitternacht und ist seither spurlos verschwunden", hieß es in der Polizeimeldung. Er soll verabredet gewesen sein. Nun ermittelt die Mordkommission.