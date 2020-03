In Berlin-Lichtenrade ist am Mittwochnachmittag eine Leiche entdeckt worden - nun ermittelt eine Mordkommission.

Ein Verwandter hatte den 84-Jährigen am Mittwoch gegen 15 Uhr tot in dessen Einfamilienhaus in der Pechsteinstraße entdeckt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. "Aufgrund der Auffindesituation bestand der Verdacht eines Tötungsdeliktes", so die Ermittler. Die Obduktion heute Vormittag habe den Verdacht bestätigt. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)