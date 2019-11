Am Sonnabend hat es in Lichtenberg einen Zwischenfall mit Schusswaffeneinsatz gegeben. Ein Mann wurde dabei verletzt. Nach Informationen der B.Z. soll sich der Vorfall in der Wollenberg Straße zugetragen haben.

Die Berliner Polizei twitterte am Nachmittag, dass eine Beamtin in Lichtenberg einen Schuss abgeben musste. Ein Mann sei dabei verletzt worden.

Nähere Ursachen zu den Ereignissen sind bislang unbekannt. Eine Sprecherin der Polizei konnte lediglich mitteilen, dass die Mordkommission in dem Fall ermittelt – bei Schussabgabe durch Beamte sei dies aber nichts Außergewöhnliches.

Nach Informationen der B.Z. kamen der Mann und die Polizistin zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Beamtin soll einen Schock erlitten haben.