In Berlin-Wilmersdorf ist ein Motorradfahrer am frühen Mittwochabend tödlich verunglückt. Ein Autofahrer habe in Wilmersdorf mit seinem Wagen rückwärts ausgeparkt und dabei den 53-Jährigen übersehen, sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht zum Donnerstag. Der Motorradfahrer habe am Mittwochabend noch versucht zu bremsen, sei dabei aber gestürzt und gegen das Auto geprallt.

Beide Fahrer kamen ins Krankenhaus, wo der Motorradfahrer verstarb. Die Unfallstelle in der Detmolder Straße in Höhe der Hausnummer 64 wurde am Abend abgesperrt, um Spuren zu sichern. (Tsp/dpa)