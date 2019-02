Nach einem mutmaßlichen Familienstreit in Berlin ist am Mittwochabend ein Kind gestorben. Gegen 21.30 Uhr waren Rettungskräfte in ein Haus in der Groß-Ziethener Straße gerufen worden. Dort hatte ein Vater seine dreijährige Tochter mit schweren Stichverletzungen in der "elterlichen Wohnung" gefunden, sagte ein Polizeisprecher.

Das Mädchen wurde ins Krankenhaus gebracht, konnte aber nicht mehr gerettet werden. Die Mutter wurde vorläufig festgenommen und gilt als Tatverdächtige.

Wer den Notruf abgesetzt hatte, teilte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mit. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. (Tsp, dpa)