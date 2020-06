Am Sonntagmittag ist in Kreuzberg eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, befuhr ein 27-Jähriger gegen 13:15 Uhr die Skalitzer Straße in Kreuzberg mit seinem Mercedes. Als er am Kottbusser Tor nach rechts in die Kottbusser Straße einbiegen wollte, übersah er eine Radfahrerin, die die Kottbusser in Richtung Wiener Straße überqueren wollte.

Die 53-Jährige prallte gegen die Motorhaube des Autos und blieb anschließend auf der Straße liegen. Mit schweren Kopfverletzungen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. (Tsp)