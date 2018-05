Kreuzberg findet zur Normalität zurück: Dafür gibt es zwei gewichtige Indizien: Polizei und Innensenator haben die traditionelle Pressekonferenz am Tag danach einfach abgesagt, es gebe nichts zu sagen. Und die Kreuzberger Bürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne) ist über das lange Wochenende einfach in den Urlaub gefahren.

Tatsächlich war der 1. Mai nach dem bereits extrem ruhigen Jahr 2017 noch ein Stück ruhiger. Bemerkenswert ist, was es alles nicht gab: Kein Streit um PKK-Symbole, keine Krawalle bei der Autonomen-Demo am Abend, keine Rangeleien zwischen Betrunkenen und der Polizei in der Nacht, keine Wasserwerfer, keine eingeschlagenen Schaufenster. Die Aufzählung ist nicht vollständig.

Mehr als 100 Festnahmen

In Zahlen: Nur 6000 Teilnehmer bei der Autonomen-Demo am Abend (2017 waren es 10.000). Die Zahl der (sämtlich nur leicht) verletzten Beamten sank mit 20 auf den niedrigsten Stand seit 25 Jahren. Nur zwei von ihnen mussten vom Dienst abtreten. Ein Beamter erlitt ein Knalltrauma, ein weiterer eine Handverletzung ohne Fremdeinwirkung.

84 Festnahmen gab es bei den Demonstrationen, 19 weitere nach Taschendiebstählen und ähnlichen Delikten. Die Zahl dürfte sich noch erhöhen. 2017 waren bei der 18-Uhr-Demo 72 Personen festgenommen worden. Dass diese Zahl nun gestiegen ist, mutet angesichts der Friedlichkeit zunächst widersprüchlich an. Es gilt aber: Je ruhiger die Lage ist, desto konsequenter kann die Polizei im Laufe des Abends wiedererkannte Straftäter aus der Menge fischen. Eskaliert eine Demo so wie zuletzt 2009, fehlen Zeit und Kapazitäten dazu.

Mehr Besucher beim Myfest

Wie schon im letzten Jahr war die "Revolutionäre 1. Mai-Demo" nicht angemeldet, wie 2017 sammelten sich die Teilnehmer auf dem Oranienplatz, um dann zunächst durch das - von Autonomen gehasste - Myfest zu ziehen. Obwohl das Fest voller war als 2017, gab es trotz der von gezündeten Pyrotechnik nicht die von den Sicherheitsbehörden gefürchtete Panik. Vor dem 1. Mai hatten Innensenator Andreas Geisel (SPD) und die Polizei darauf verwiesen, dass die Demo nicht starten dürfe, wenn das Fest zu voll sei - um eine Massenpanik mit Toten und Verletzten wie bei der Love Parade 2010 in Duisburg zu vermeiden. Das Myfest war deutlich voller als im letzten Jahr, die maximale Auslastung lag bei 75 Prozent, 2017 waren es nur 65 Prozent gewesen.

Die Demo mit einem großen Block vermummter Autonomer an der Spitze lief bis zum im Internet veröffentlichten Ziel, dem Schlesischen Tor. Dort war es dann wie in den letzten Jahren: Es passierte nichts, es fehlte ein gemeinsamer Plan und eine Taktik. Ein größerer Teil der Demonstranten wollte auf der anderen Fahrbahnseite der Skalitzer Straße einfach zurück zum Myfest. Es reichte eine behelmte Hundertschaft, um dies zu unterbinden. In der Folge zersplitterte die Demo schnell in kleine Gruppen, bereits um 20 Uhr herrschte weitgehend Ruhe. Und anders als früher war es keine "gespannte" Ruhe. Es blieb bei ein paar Böllern und Flaschen aus der Demo heraus in Höhe Görlitzer Park.

Feiern im Görlitzer Park

Hier hatte das Bezirksamt erstmals ein Fest organisiert, nachdem es 2017 zu chaotischen Szenen mit wild feiernden Menschen und starken Zerstörungen gekommen war. Das „MaiGörli“-Fest mit zwei Bühnen war ein voller Erfolg. Bereits gegen 16 Uhr mussten nach Polizeiangaben alle Eingänge geschlossen werden, nachdem mit 15.000 Besuchern die errechnete maximale Auslastung erreicht war.

Wie im Vorjahr waren knapp 5200 Beamte im Einsatz, darunter 1581 Unterstützungskräfte aus neun Bundesländern und der Bundespolizei.