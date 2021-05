Bei einem Streit ist am frühen Samstagmorgen in Berlin-Zehlendorf ein 19-Jähriger ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war es nach aktuellen Erkenntnissen kurz nach 3.00 Uhr zwischen einem Unbekannten und dem 19-Jährigen zu Streitigkeiten gekommen. Die Auseinandersetzung fand in dem kleinen Park an der Idsteiner Straße Ecke Seibtweg statt.

Dabei sei der junge Mann schwer verletzt worden. Eine vom Rettungsdienst eingeleitete Reanimation sei erfolglos geblieben. Die Untersuchungen zum Tatgeschehen und dem flüchtigen Verdächtigen dauerten an, teilte die Polizei weiter mit. (dpa)