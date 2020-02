In Heinersdorf ereignete sich am Mittwochmorgen ein Verkehrsunfall zwischen einer Motorrollerfahrerin und einem PKW. Das teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit. Die 39-jährige Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Sie verstarb bereits vormittags an den Folgen des Unfalls, erklärte die Polizei.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei und Aussagen von Zeugen soll die 39-Jährige gegen 8 Uhr mit dem Roller hinter einem Lkw gefahren sein, der die Blankenburger Straße stadteinwärts befuhr. Als der Lastwagen nach rechts in die Mimestraße abbog, soll die Zweiradfahrerin links an diesem vorbeigefahren. Bei dem Überholmanöver kam ihr auf der Gegenspur ein Nissan entgegen. Daraufhin sind der Roller und der PKW, der von einem 38-jährigem Mann gefahren wurde, zusammengestoßen. (tsp)