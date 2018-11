Die 36-jährige Frau, der ein Mann am Freitagvormittag in Charlottenburg ein Messer in den Rücken gestoßen hat, schwebt offenbar weiter in Lebensgefahr.

Wie berichtet, war die Frau gegen 8.45 Uhr gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten und ihrer vierjährigen Tochter auf dem Gehweg der Nehringstraße unterwegs, als der ihnen unbekannte Täter plötzlich von hinten auf sie zu kam und auf sie einstach. Laut Polizei ist der Mann verwirrt. Zeugen beobachteten, wie er nach der Tat in seine wenige Meter entfernte Wohnung lief. Die 36-Jährige sackte zusammen und wurde von Passanten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte medizinisch betreut. Ein Notarztwagen brachte sie auf die Intensivstation eines Krankenhauses. Der Tatverdächtige wurde wenig später von Polizisten festgenommen. Er sollte noch am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war die verletzte Frau am späten Samstagnachmittag weiterhin in Lebensgefahr. Tsp