In der Nacht zu Donnerstag alarmierte ein 22-jähriger Mann in einer Bar am Alexanderplatz die Feuerwehr, da er mehrere Schnittverletzungen am Rücken hatte. Die Feuerwehr benachrichtigte daraufhin die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann im Rathauspark Lichtenberg von mehreren Unbekannten mit einem Messer attackiert worden sein, teilte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage mit. Der 22-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt derzeit zum genauen Hergang der Tat. (tsp)